Hydrotec startet in USA durch

Wildeshausen Die Wildeshauser Hydrotec Technologies AG, Spezialist für Entwässerungs- und Versorgungstechnik, will den US-amerikanischen Markt erobern. In der Firma Sigma in Cream Ridge (New Jersey) nahe New York hat Hydrotec einen geeigneten Partner gewonnen, so Geschäftsführer Uwe Brinkschulte. Per Schiff werden Schachtabdeckungen und Entwässerungsrinnen in die USA geliefert. Eine neue Gesellschaft hat Hydrotec in Schweden gefunden. Das Wildeshauser Unternehmen hat am Stammsitz sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Stefan Idel https://www.nwzonline.de/autor/stefan-idel Redaktionsleitung

Redaktion Wildeshausen Tel: 04431 9988 2701 Lesen Sie mehr von mir