Coronavirus: 23 Infizierte bei Putenfirma

Wildeshausen /Münster Mehrere Mitarbeiter der Firma „Geestland-Putenspezialitäten“ (GPS) in Wildeshausen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Eine am Montag erfolgte Reihentestung sei bei 23 von 50 Mitarbeitern positiv verlaufen, sagte ein Sprecher des Landkreises. „Geestland-Putenspezialitäten“ gehört mehrheitlich zur PHW-Gruppe („Wiesenhof“). Dem Unternehmen zufolge sollen jetzt alle mehr als 1100 Mitarbeiter des Schlachthofes auf eine Corona-Infektion getestet werden.

Carsten Harings, Landrat des Kreises Oldenburg, sprach von einem „erschreckenden Ergebnis“ der Tests und kündigte entschlossene und zielgerichtete Maßnahmen an.

Schon Anfang Juni seien über 1100 Mitarbeiter getestet worden, dabei habe es einen positiven Fall gegeben, heißt es in der Mitteilung des Landkreises. Die anderen 22, die jetzt infiziert sind, seien vorher negativ getestet worden. „Ein neuer Mitarbeiter sei bei den Tests Anfang Juni nicht dabei“, heißt es weiter.

Erste Hinweise auf das Virus habe es bereits am Sonntag gegeben: Eine Mitarbeiterin hatte Symptome, ein Test war positiv. Eine zweite Person, zu der die Frau privat Kontakt hat, sei ebenfalls infiziert. Auch für weitere Kontaktpersonen – insgesamt rund 150 – wurde nun sofortige Quarantäne verfügt.

Die Ergebnisse der 1100 neuen Tests werden bis Freitag erwartet, heißt es in einer Mitteilung der PHW-Gruppe. Die 23 Fälle seien bei Werkvertragsbeschäftigten festgestellt worden, bei 22 Personen seien die Infektionen durch eigene Tests bemerkt worden.

In einer weiteren Mitteilung kurz darauf kündigte PHW an, ihre über Werkverträge beschäftigten Mitarbeiter in den für die Fleischerzeugung maßgeblichen Bereichen in ein festes Anstellungsverhältnis zu übernehmen. Auch Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies erklärte, bis Ende des Jahres 2020 die Werkverträge „in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung“ abschaffen zu wollen. Westfleisch hatte am Dienstag ebenfalls angekündigt, bis Ende des Jahres alle Mitarbeiter selbst einzustellen. Das Bundeskabinett hatte Ende Mai ohnehin beschlossen, Werkverträge weitgehend zu verbieten.