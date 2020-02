Österreicher kaufen Hüffermann

Wildeshausen /Neustadt-Dosse Das in Wildeshausen gegründete und seit 30 Jahren in Neustadt/Dosse (Brandenburg) ansässige Unternehmen Hüffermann Transportsysteme GmbH ist von der österreichischen Schwarzmüller-Gruppe übernommen worden. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

Schwarzmüller will mit diesem Kauf seine Kompetenz in der Sparte Bau- und Infrastrukturfahrzeuge ausbauen. Hüffermann Transportsysteme gilt als einer der führenden deutschen Produzenten für Containerwechselsysteme und Aufbauten für den Entsorgungssektor, Schwarzmüller als Premium-Hersteller von Nutzfahrzeugen.

Hüffermann Transportsysteme besteht seit mehr als 100 Jahren. Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeiter und erwirtschaftet etwa 40 Millionen Euro Umsatz im Jahr.

Die Hüffermann Krandienst GmbH mit Hauptsitz in Wildeshausen ist vom Verkauf der Hüffermann Transportsysteme in Neustadt/Dosse nicht betroffen. Der Krandienst und die Schwerlastspedition führen alle Geschäfte wie bisher weiter, teilte das Unternehmen mit.