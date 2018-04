Nordmann investiert kräftig

Wildeshausen Die Nordmann Unternehmensgruppe (Wildeshausen) investiert im Jahr 2018 über zehn Millionen Euro in den Ausbau ihrer Geschäftsfelder sowie in die Digitalisierung und die Logistik an allen Standorten, erklärte Inhaber Fritz-Dieter Nordmann. Dies betreffe den Getränke- und Gastronomiegroßhandel in Wildeshausen, Stralsund, Hamburg und Berlin, die Ratsherrn Brauerei am Standort Hamburg sowie die Braugasthäuser norddeutschlandweit. In der Gruppenzentrale in Wildeshausen wurden 15 Arbeitsplätze neu geschaffen, sodass hier aktuell fast 120 Mitarbeiter beschäftigt sind.