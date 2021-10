PIA-Wettbewerb 2021: Team;Iken aus Wildeshausen: Neuer Markenauftritt fürs örtliche Programmkino

Wildeshausen Auch die Wildeshauser Agentur „Team;Iken“ beteiligt sich am „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) der Nordwest-Mediengruppe. Mit PIA bekommen Unternehmen aus dem Oldenburger Land eine Plattform, die in der Berufsausbildung mit frischen Ideen mehr tun als üblich. Die Bewerbungsfrist ist nun abgelaufen. 27 Bewerbungen kamen herein.

Im Mittelpunkt der PIA-Bewerbung von Team;Iken steht eine Azubi-Initiative für das Kino in Wildeshausen.

Mit Sorge hatten auch die Auszubildenden von Team; Iken in der Pandemie-Phase beobachtet: Was selbstverständlich schien – mit Freunden ins Kino gehen – konnte nicht mehr stattfinden. Auch dem „kleinen charmanten Lili-Servicekino“ hätten die coronabedingten Schließungen schwer zu schaffen gemacht.

Das Azubi-Team mit Rieke Lüschen, Fabian Behrens, Lea Brüntjen und Carolin Deeken (alle Mediengestaltung Digital & Print) stellte sich nun die Frage, „wie wir dem Programmkino als Werbeagentur helfen können, die Besucherzahlen zu erhöhen und vor allem das Bestehen des Kinos langfristig zu sichern, damit es auch in Zukunft noch ein Kino in Wildeshausen gibt“.

Die Antwort: „Es braucht einen neuen Markenauftritt, der auffällt und das Geschäft wieder antreibt.“ Und dann?

„Wir stellten unseren Geschäftsführern die Idee vor –sie waren begeistert. Die Möglichkeit, einem Kino ein neues Erscheinungsbild zu verleihen, bietet sich nicht alle Tage. Gerade deswegen ist es toll, dass uns Azubis das Vertrauen entgegengebracht wurde, so ein großes Projekt anzugehen“, heißt es. Die Arbeitszeit wird nicht berechnet.

„Nach dieser positiven Reaktion stellten wir auch dem Betriebsleiter des Kinos, Heinz Rigbers, unsere Idee vor. Er war ebenfalls sofort an Bord. Dem Projekt stand nichts mehr im Wege. Wir konnten loslegen.“ Und weiter:

„Zuerst organisierten wir eine Mitarbeiterbefragung im Kino, denn sie kennen es nun mal am Besten.“ Hier habe sich gezeigt, dass vor allem der veraltete Auftritt Grund dafür ist, dass viele junge Menschen modernere Kinos dem Lili-Servicekino vorziehen und auch aus der Sicht der Mitarbeiter ein neues Erscheinungsbild definitiv helfen würde.

„Mit dieser Grundlage haben wir Azubis angefangen, alles auf den Kopf zu stellen und neuzudenken: Namen, Logos, Farben, Speisekarten, Verpackungen, Tickets, Anzeigen, neue Außengestaltungen, mögliche Website-Layouts und noch viel mehr... Wir haben recherchiert, gebrainstormt, Ideen skizziert und auch natürlich Ideen wieder verworfen.“ Dabei herausgekommen seien vier Konzeptvorschläge und ein Haufen frische Ideen für den neuen Auftritt des Kinos.

„Jetzt stehen wir in den Startlöchern für den Präsentationstermin! Und zwar mit einem Ergebnis, dass sich unserer Meinung nach sehen lassen kann“, so die Azubis.

„Für uns ist das Projekt jetzt schon ein voller Erfolg, denn wir haben es geschafft, dieses Projekt nahezu eigenständig durchzuführen, neue Arbeitsweisen zu erlernen und mit dem Endergebnis eine lokale Institution zu unterstützen.“