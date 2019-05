Wildeshauser Firma Schade investiert

Wildeshausen Viel Grund zum Feiern hat in diesen Tagen das Maschinenbauunternehmen Schade in Wildeshausen. Zum einen besteht das Familienunternehmen (50 Mitarbeiter) nun 50 Jahre. Und zum anderen überreichte das niedersächsische Wirtschaftsministerium der Firma am Freitag einen Förderbescheid über 507 600 Euro. Insgesamt will Firmenchef Dirk Schade 2,5 Millionen Euro in eine moderne Schlosserei und eine neue CNC-Werkzeugmaschine investieren.