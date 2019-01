Wilhelmshaven Das Metall-Recycling-Unternehmen Alba Metall Nord setzt auf Wilhelmshaven und will bis Ende 2020 über acht Millionen Euro in den Standort an der Emsstraße investieren. Das berichtete die „Wilhelmshavener Zeitung“ unter Bezugnahme auf Regionalleiter Patrick Kalk. Demnach ist etwa der Bau einer neuen Halle und eines modernen Schredders geplant.