Wilhelmshaven Unter Federführung des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbandes Jade (AWV) veranstalten die wirtschaftspolitisch aktiven Kräfte der Region am 25. September den 1. Parlamentarischen Abend der Jade-Wirtschaftsregion in Berlin. In der Vertretung des Landes Niedersachsen werden rund 200 Gäste erwartet. Schirmherrin ist die Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller. Weitere Referate halten die Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. Sämtliche Unternehmen aus der Region erhalten eine Einladung. Weitere Interessierte können eine Einladung unter Telefon 0 44 21/139 39 40 oder

ortgies@awv-jade.de abrufen.