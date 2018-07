Werbung für Flüssiggas-Terminal

Wilhelmshaven /Berlin Für die Errichtung eines Importterminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Wilhelmshaven haben jetzt Vertreter der Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung, der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK), der Mariko GmbH und des Strategierats Maritime Wirtschaft Weser-Ems beim Maritimen Koordinator Norbert Brackmann in Berlin geworben. IHK-Vizepräsident Tom Nietiedt betonte bei dem Austausch, dass Wilhelmshaven für solch ein Projekt deutliche Vorteile gegenüber anderen Standorten habe. Er verwies u.a. auf die Lage, die zur Verfügung stehenden Flächen und die Anbindung an das europäische Pipelinenetz.