Wilhelmshaven Die Nord-West Oelleitung (NWO) geht davon aus, dass die Entscheidung über den Bau eines deutschen Flüssigerdgas-Terminals innerhalb der nächsten drei Jahre fällt. Geschäftsführer Jörg Niegsch und der kaufmännische Leiter Thomas Getrost wiesen am Dienstag darauf hin, dass sich die Große Koalition in Berlin darauf verständigt habe, eine LNG-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen.

Das Rohöl-Umschlagunternehmen NWO ist eine von drei Wilhelmshavener Firmen, die einen LNG-Terminal planen. Anders als die Mitbewerber HES Wilhelmshaven und die Deutsche Flüssigerdgas Terminal GmbH (DFTG) setzt die NWO nicht auf einen Terminal an Land. Ihr Konzept sieht die Regasifizierung des importierten verflüssigten Erdgases an Bord eines Spezialschiffes am NWO-Anleger vor. Von dort würde das Gas über eine Pipeline zum Kavernenfeld in Etzel (Friedeburg) transportiert werden. Neben Wilhelmshaven gibt es auch in Brunsbüttel Interesse an einem LNG-Terminal.

Mit dem Engagement im Flüssigerdgas-Geschäft will die NWO ihr Kerngeschäft, den Import von Rohöl für die Raffinerien ihrer Gesellschafter in Hamburg, Lingen, Gelsenkirchen und Köln absichern. Allein dafür wurden 2017 rund 17,5 Millionen Tonnen Rohöl umgeschlagen. Hinzugekommen sind laut Niegsch 1,5 Millionen Tonnen, die aus Kavernen in der Region ausgelagert wurden.

Gerade die nicht erwartete Steigerung im Kavernen- und Drittgeschäft habe der NWO ein „super Jahr“ beschert. 2017 haben an der NWO-Tankerlöschbrücke 221 Schiffe (2016: 255) festgemacht. Die Tanker waren im Schnitt größer als im Vorjahr, sodass eine nahezu unveränderte Menge umgeschlagen wurde. Für 2018 plant NWO erneut mit einer Umschlagmenge von 19,6 Millionen Tonnen.