Hafen: Jade-Port kein „Millionengrab“

Wilhelmshaven /Bremen Die jüngste Kritik aus Bremen an der Entwicklung des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven hat hohe Wellen geschlagen. Nun versuchen regionale Wirtschaftsvertreter, die Wogen zu glätten. „Wir fordern dringend mehr Gelassenheit bei dem Umgang und der Bewältigung der Herausforderungen um den Jade-Weser-Port/Container Terminal Wilhelmshaven, denn Deutschland braucht einen Container-Tiefwasserhafen, der sich in Wilhelmshaven als sehr leistungsfähiger und produktiver Hafen einen guten Namen gemacht hat“, sagte am Freitag John H. Niemann, Präsident der Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung.

Er reagierte damit auf die jüngste Kritik von Politikern und Hafenwirtschaftsvertretern aus Bremen, die nicht nur den seit Jahren hinter den Erwartungen zurückbleibenden Umschlag am Jade-Weser-Port kritisieren, sondern auch Zusatzkosten in Millionenhöhe, etwa für Baggerarbeiten. Sogar von einem „Millionengrab“ war im Zusammenhang mit dem niedersächsisch-bremischen Gemeinschaftsprojekt die Rede.

Niemann kritisierte die Bezeichnung „Millionengrab“ als „total verfehlt“. Sie treffe auch nicht den Sinn der Gründung des Containerterminals im einzigen deutschen Tiefwasserhafen. Zudem wies er darauf hin, dass Unterhaltungsbaggerei in allen Häfen der Welt zu leisten sei.

Für die Handelskammer Bremen erklärte Sprecher Stefan Offenhäuser, dass die Kammer es „für wichtig“ halte, „dass die Hafenstandorte im Nordwesten gemeinsam weiterentwickelt werden“. Abgeschlossene Verträge zwischen Bremen und Niedersachsen seien einzuhalten. „Aber mögliche Mehrkosten dürfen nicht zulasten der bremischen Häfen gehen“, mahnte er.