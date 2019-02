Wilhelmshaven /Bremen Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven entwickelt immer stärkere Dynamik: Der Tiefwasser-Containerhafen habe 2018 „im dritten Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum erzielt“, teilte der Terminal-Betreiber Eurogate (Bremen) am Montag mit.

Konkret wurden am Container Terminal Wilhelmshaven gut 650 000 Container (TEU) umgeschlagen – ein Plus von 18,3 Prozent, wie Eurogate errechnete.

Damit setzten sich die Wilhelmshavener deutlich von den anderen großen deutschen Eurogate-Containerhäfen ab. In Bremerhaven etwa sank der Umschlag leicht um 1,3 Prozent auf gut 5,48 Millionen TEU. Die Fahrplanwechsel der Reederei-Allianzen im April/Mai 2018 hätten sich hier nicht nennenswert ausgewirkt. Am Eurogate Container Terminal Hamburg sank der Umschlag sogar um drei Prozent (1,65 Mio. TEU).

Eurogate schlug an ihren fünf deutschen Terminals insgesamt 7,76 Millionen TEU um, ein leichtes Minus von 0,2 Prozent.

Die Bremer Gruppe ist auch im Ausland aktiv. Insgesamt sei es „des weiterhin schwierigen Marktumfelds auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, die Containerumschlagsmenge nahezu stabil zu halten. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 14,1 Mio. TEU an den zwölf Standorten in und um Europa umgeschlagen. Das Volumen der intermodalen Containertransporte ist um 2,8 Prozent auf rund 1,05 Mio. TEU gestiegen“, hieß es in einer Mitteilung.

Michael Blach, Vorsitzender der Gruppengeschäftsführung, kommentiert dies laut Mitteilung wie folgt: „Wir können mit den Umschlagszahlen im Jahr 2018 zufrieden sein. Vor allem die Tatsache, dass wir in Deutschland ein sehr stabiles Niveau halten konnten, ist erfreulich und zeigt, dass wir im Wettbewerb mit den Westhäfen und den neuen Konkurrenten an der Ostsee bestehen können.“

Daran hat auch die Wilhelmshavener Dynamik ihren Anteil.