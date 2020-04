Corona-Toter in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Den ersten an der Lungenkrankheit Covid-19 Verstorbenen meldet die Stadt Wilhelmshaven. Am Sonntag verstarb ein 80-Jähriger, der erst zwei Tage zuvor mit Symptomen ins Klinikum der Stadt eingewiesen und positiv getestet worden war. Der 80-Jährige hatte den Angaben zufolge aber schon zuvor Symptome gezeigt, sich aber erst später in Behandlung begeben, nachdem sein Zustand schlechter geworden war. In Wilhelmshaven gibt es nun aktuell keinen Corona-Infizierten. Von den insgesamt 18 Infizierten ist der 80–Jährige gestorben, alle anderen 17 sind mittlerweile genesen. 24 Wilhelmshavener befinden sich in Quarantäne, 14 davon nach Reisen ins Ausland.