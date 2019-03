Eurogate: Klare Worte an Bartels

Wilhelmshaven Der Betreiber des Jade-Weser-Ports, Eurogate, hat mit einem offenen Brief auf die Kritik von Horst Bartels, Gründer und Inhaber des Tiefkühllogistikers Nordfrost (Schortens), an der Entwicklung des Tiefwasserhafens reagiert. In dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem: „Wir haben allerdings überhaupt kein Verständnis dafür, dass Sie in ihren Äußerungen stets andere für Ihre enttäuschten Erwartungshaltungen verantwortlich machen. Und da es im Hafen leider noch nicht so viele Mitspieler gibt, stehen wir, Eurogate, seit mittlerweile sechs Jahren im Zentrum ihrer Anfeindungen.“

Man habe lange zugehört und „sehr zurückhaltend reagiert“. Doch mittlerweile habe Bartels wiederholt „Unwahrheiten und Fehleinschätzungen, den Hafen und Eurogate betreffend“ publiziert. Eurogate appelliert daher: „Herr Bartels, beenden Sie ihren absurden Feldzug und kehren Sie auf den Boden der Tatsachen zurück.“