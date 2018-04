Ex-Raffinerie an Jade vorVerkauf?

Wilhelmshaven Die ehemalige Raffinerie in Wilhelmshaven soll einen neuen Eigentümer bekommen. Das Unternehmen HES, das dort ein Tanklager für den Import von Ölprodukten betreibt, soll an die Investmentbank Goldmann Sachs und einen weiteren Partner (MIRA) verkauft werden. Die künftigen Besitzer und die bisherigen Eigner „Riverstone“ und „Carlyle“ teilten am Mittwoch mit, dass man nun die Konsultationen mit den Betriebsräten einleiten werde. Außerdem unterliege der Vollzug der Übernahme den gesetzlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart.

Nach Informationen dieser Zeitung soll der angestrebte Eigentümerwechsel keine Auswirkungen auf die etwa 100 Mitarbeiter in Wilhelmshaven haben. Der Betrieb an der Jade gehöre zum Kerngeschäft des Gesamtunternehmens.

Die künftigen Besitzer ließen verlauten, dass sie die Investitionspläne des Wilhelmshavener Managements unterstützen. Dazu gehöre der Neustart einer Vakuum-Destillationseinheit, mit der Schiffsdiesel hergestellt werden soll. Dazu ist beabsichtigt, die Zahl der Mitarbeiter auf 125 zu erhöhen.

Die ursprüngliche Mobil-Raffinerie war in den 80er Jahren stillgelegt und nach einigen Jahren wiedereröffnet worden. Nach Besitzerwechseln wird sie seit 2010 nicht mehr als Raffinerie, sondern als Tanklager genutzt.