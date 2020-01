Flüssiggas: Planung auf Zielgeraden

Wilhelmshaven Ungeachtet der Kritik von Umweltschützern kommen die Planungen für ein Flüssiggas-Terminal (LNG-Terminal) in Wilhelmshaven voran. „Wir sind mit dem Projekt LNG-Terminal Wilhelmshaven auf der Zielgeraden“, sagte Eberhard Lange, Berater der Projektplaner Uniper/DFTG, jetzt bei einer Sitzung der Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung. Nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen werde mit der Erweiterung der Umschlagsbrücke und der Umsetzung der Planungen begonnen.

Lange warb für das Projekt LNG (Liquefied Natural Gas/verflüssigtes Erdgas). „Im Zuge der weiter deutlich zurückgehenden Gas-Eigenproduktion in Europa wird der Erdgasimport in den nächsten Jahren deutlich ansteigen“, sagte er. „LNG wird einen wesentlichen Teil des zusätzlichen Importbedarfs decken.“

In Wilhelmshaven ist ein schwimmendes Terminal, ein „FSRU“ (Floating Storage and Regasification Unit“), geplant. Auch in Stade und Brunsbüttel laufen Planungen für ein Flüssiggasterminal. Eine Entscheidung, wo das erste deutsche LNG-Terminal errichtet wird, dürfte in diesem Jahr fallen. Kritik kommt von Umweltschützern. Die Deutsche Umwelthilfe etwa hält das Projekt in Wilhelmshaven für zu gefährlich und deshalb für nicht genehmigungsfähig.