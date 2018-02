Wilhelmshaven In einem früheren Restaurant in Wilhelmshaven lagert eine ungewöhnliche Lieferung: 5000 Portions-Dosen. Die kleinen Behälter, mit einer Art Meerjungfrau auf dem Etikett, werden mit leckeren Schokolade-Spezialitäten etwa in Sternchen-Form befüllt. Und dann werden sie im Idealfall an größere Abnehmer verkauft – etwa Hotels oder Geschäfte im Küstenraum. Die Schoko-Marke von der Jade heißt passend: „Seefinchen“.

Niedliche Schokolade-Teilchen aus der Dose – dies ist das jüngste Kapitel einer bemerkenswerten Wilhelmshavener Gründerstory um den unternehmungslustigen Professor Dr. Jürgen Petzold (55) und Studierende der Jade-Hochschule. Sie entwickelten für Schokolade aus Wilhelmshaven die Produkte der neuen Marke „Seefinchen“. Petzold ging persönlich ins Risiko, gründete eine Firma, begeisterte Studierende für das Thema Gründung – und gibt jetzt Anteile an sie ab. Aus Studenten werden Entrepreneure.

So ging es los

Wilhelmshavens Geschäftswelt gewinnt so aus der Hochschule heraus eine bunte Facette hinzu. Und hoch qualifizierte Studierende, die das mittragen, bleiben so vielleicht dauerhaft in Wilhelmshaven. Auch das sei doch ein schöner Effekt, findet auch Hochschul-Pressereferentin Maike Arnold.

Wie kam es dazu? 2016 ergab sich ein Kontakt zwischen dem Wilhelmshavener Schokoladenhersteller Ulmer und Wirtschaftsexperten der Fachhochschule. „Ulmer Schokoladen“ macht den größten Teil des Umsatzes mit großen Kunden, die die Schokolade wiederum für ihre Lebensmittelprodukte – wie Tiefkühltorten – verwenden. Die zu erforschende Frage war in etwa: Wie lässt sich der bisher kleine Anteil von Produkten für Endverbraucher – also Leckermäuler aller Art – erhöhen? Daraus wurde ein Projekt. Professor Petzold lud für die Semesterferien zur mehrwöchigen Mitarbeit ein – freiwillig und ohne formale Anrechnung („Credits“). Durchaus erstaunlich: Es kam tatsächlich ein motiviertes Team zusammen: zwölf Studierende aus fünf Studiengängen!

Man besichtigte das Unternehmen – und begann dann in der kreativen Atmosphäre eines alten Wasserturms die Konzept-Arbeit. „Dabei kamen viele Ideen zu neuen Märkten und Produkten heraus“, freut sich Petzold noch heute. Ein Produkt stand bald im Fokus: Ulmers Borken-Schokolade. Ware also, die vielen bisher eher als Deko-Zutat bekannt ist.

Zielgruppen für den Absatz in kleinen Packungen waren auch bald identifiziert: Hotels und andere Firmen, die mit kleinen süßen Werbegeschenken punkten wollen. Oder Läden, die Souvenirs mit Küstenbezug anbieten wollen.

Professor Petzold, Vorstandsmitglied im „Institut für Unternehmensgründung und Innovation“, war „stolz, was die Studierenden erreicht haben“ – und blieb an der Idee dran: „Ich war von der Marktreife überzeugt.“ Sie sollte tatsächlich umgesetzt werden.

Das passende Logo („Seefinchen“) entwickelten später ebenfalls Studierende der Jade-Hochschule: Tobias Hagemann und Eike-Christian Janßen. Sie hatten vor fünf Jahren nebenbei eine Agentur gegründet. Heute bereichert sie („machmeinewerbung“) die Wilhelmshavener Szene.

Nach und nach wurden weitere Fragen rund um die neuen Schoko-Produkte geklärt – bis hin zu Verpackung, Abfüllung und Lagerung. Geschäfts-Gespräche finden schon mal im studentischen Wilhelmshavener Café „Freiblock“ in der Luisenstraße statt – bei leckerem selbstgebackenen Apfelkuchen in Wohnzimmer-Atmosphäre. Auch diese Gründung in der Südstadt erfolgte mit Beteiligung von Petzold.

Der Professor ging 2017 selbst materiell ins Risiko. Er gründete die Firma „InBizz Concept UG“. Sie ist Nährboden für Gründungen im studentischen Umfeld geworden. Auch „Seefinchen“ ist dort angedockt. Dieses Projekt hat Petzold, typisch für die frühe Phase von Start-ups, Tausende Euro Verlust eingebracht, wie er einräumt. Aber mit der nun gezündeten zweiten Stufe – kreative Schokostücke aus der Dose – wächst die Zuversicht: Man will den „Break-Even“ schaffen.

Das Team hat sich seit dem ersten Schoko-Brainstorming 2016 völlig verändert – Studierende der Jade Hochschule kommen und gehen eben. Doch jetzt hat Petzold an zwei, die bleiben, Anteile an der Start-up-Firma (kostenlos) abgegeben. Sie werden zu Teilhabern. Weitere sollen hinzukommen, wenn erst einmal die Gewinnzone erreicht ist. Mitgesellschafter Angelo Lüdtke ist nun für den Internetauftritt „seefinchen.de“ zuständig und lotet als „So­­cial-Media-Manager“ und „Influencer“ den Markt aus.

Einige feste Kunden

Und Anja Causemann hat die Vertriebsleitung. Sie spricht unermüdlich potenzielle Kunden an – im ganzen Küstenraum, der Heimat von „Seefinchen“. Hoteliers und Händler reagierten „positiv“, erzählt sie. Einige feste Abnehmer für das halbe Dutzend Produkte gibt es schon. Genaue Zahlen sind allerdings noch Geheimsache.

Fest steht aber: Der Professor packt selbst mit an – bei Akquise, Abfüllung und Auslieferung. Petzold sei sich nicht zu schade, für die Marke Klinken zu putzen, hört man an der Jade anerkennend. „Diese Arbeit mit den Studierenden macht einfach viel Spaß“, beschreibt der wohl unternehmerischste Professor der Region seine Motivation.

Er ist von einer Idee besessen: Studierende sollen Unternehmer werden. Am besten in Wilhelmshaven.