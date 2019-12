Hafengebühren am Jade-Port stabil

Wilhelmshaven Am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven bleiben die Hafengebühren 2020 stabil. Der Aufsichtsrat der Jade-Weser-Port Realisierungs GmbH & Co. KG beschloss in seiner jüngsten Sitzung, die derzeit geltenden Hafengebühren nicht zu erhöhen. Damit reagiere das Gremium auf die aktuell angespannte Lage der Seehafenwirtschaft, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.