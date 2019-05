Hafenwirtschaft begrüßt Fährpläne

Wilhelmshaven Die Wilhelmshavener Hafenwirtschafts-Vereinigung (WHV) hat Pläne des Tiefkühllogistikers Nordfrost begrüßt, eine Fährverbindung zwischen Wilhelmshaven und Skandinavien einzurichten. Man wünsche Nordfrost „Erfolg und Stehvermögen“ bei der Umsetzung, teilte die WHV am Donnerstag mit. In Erinnerung an frühere Versuche, Fährverkehre zwischen Norwegen und der Jade-Stadt einzurichten, sprach die WHV von einer „alten aber guten Idee“.