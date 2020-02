Jade-Port: Plan für neue Halle

Wilhelmshaven Am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven nimmt eine weiteres Ansiedlungsprojekt Formen an. Das vom Bremer Entwickler und Investor Peper & Söhne im Güterverkehrszentrum (GVZ) geplante Logistikzen­trum „Atlantic One“ wird vom Bauunternehmen Goldbeck Nord, Niederlassung Bremen, errichtet. Ein entsprechender Generalübernehmervertrag wurde jetzt unterzeichnet. Baubeginn soll im Juli sein, eingeweiht werden soll „Atlantic One“ im April 2021.

„Die neue Multi-User-Halle ist ideal für Unternehmen, die einen flexibel nutzbaren Standort auch mit kleineren Lagerflächen in direkter Hafennähe suchen“, sagte An­dreas Bullwinkel, Geschäftsführer Container-Terminal Wilhelmshaven Jade-Weser-Port Marketing. Die Gesamtfläche der zehn Meter hohen Halle belaufe sich auf 12 000 Qua­dratmeter. Sie sei in bis zu neun Einheiten ab 540 Quadratmeter Fläche teilbar.