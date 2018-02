Jade-Region mit Charisma entwickeln

Wilhelmshaven In Wilhelmshaven soll die Wirtschaftsförderung neu aufgestellt werden. Institutionen der Wilhelmshavener Wirtschaft und Wohnungswirtschaft hätten sich mit den Fraktionen im Stadtrat auf ein gemeinsames Konzept geeinigt. So steht es in einer Mitteilung von Verbänden, die der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade am Donnerstag verschickte.

Demnach soll die Wirtschaftsförderung von Vertretern der Wirtschaft und der Politik/Verwaltung paritätisch gesteuert werden. Das operative Geschäft soll ein(e) – noch nicht genannte(r) – „charismatische(r) Wirtschaftsförderer oder Förderin“ lenken, mit Schwerpunkten auf Bestandspflege und Neuansiedlungen.

„Unerlässlich“ sei eine enge Verzahnung mit der Jade-Bay. Flächenmanagement und Vermarktung könnten „nur gemeinsam mit den Umlandkommunen Wittmund, Friesland und Wesermarsch erfolgen“.