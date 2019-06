Jasper Strauß mit neuer Aufgabe

Hannover/Oldenburg

„riesiger Aufschrei“ Lehrer erhöhen Druck aufs Land – Protest an 800 Schulen

Weniger Arbeit und mehr Geld – so lautet die Forderung der Gewerkschaft. Die Schul-Personalräte schreiben Brandbriefe ans Kultusministerium. An diesem Donnerstag kommt auch der Personalrat des Neuen Gymnasiums in Oldenburg zusammen.