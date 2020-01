Land will einfacheren A 1-Vorgang

Wilhelmshaven Niedersachsen will über den Bundesrat die Nachweispflichten bei kurzzeitigen Dienstreisen innerhalb der EU entschärfen. Das Kabinett beschloss am Dienstag in Wilhelmshaven, eine Initiative in die Länderkammer einzubringen. Für die sogenannte A1-Bescheinigung brauche man ein vereinfachtes Antragsverfahren, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Die Bundesregierung solle auf europäischer Ebene für eine solche Änderung eintreten. Bei einer Dauer von bis zu einer Woche sollen demnach Geschäftsreisen möglich sein, ohne dass dafür der nationale Sozialversicherungsstatus nachgewiesen werden muss. Arbeitgeber hatten einen „Regelungswahn“ kritisiert.