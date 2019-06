Wilhelmshaven /München Am Jade-Weser-Port soll ein chinesisches Logistikzentrum entstehen. Eine entsprechende Absichtserklärung (Memorandum of Unterstanding/MoU) haben jetzt Andreas Bullwinkel, Geschäftsführer der Container Terminal Wilhelmshaven Jade-Weser-Port Marketing GmbH, sowie die chinesischen Manager Li Xiangyang (China Logistics/CL) und Tong Laiming (Chengtong-Group) auf der Messe „Transport Logistic“ in München unterzeichnet.

Wie die Vermarktungsgesellschaft des Jade-Ports am Freitag mitteilte, soll das Logistikzentrum „China Logistics-Wilhelmshaven Hub“ auf einer Fläche von 20 Hektar im Norden des Güterverkehrszentrums (GVZ) entstehen und dem Umschlag chinesischer Waren dienen. Weitere Details, etwa zur Investitionssumme oder dem Zeitrahmen, wurden nicht genannt.

„Die mehrjährigen Verhandlungen mit unseren chinesischen Partnern haben mit der heutigen Unterzeichnung des MoU auf dem Weg zur Realisierung des Projektes zu einem wichtigen Etappenziel geführt“, wird Bullwinkel in einer Mitteilung zitiert. Das Logistikzentrum habe das Potenzial, mittelfristig eine Rolle in dem „Neue-Seidenstraße“-Projekt, dem wohl größten Infrastrukturprojekt in der Geschichte Chinas, zu spielen. China Logistics mit Sitz in Peking gilt als eines der größten chinesischen Logistikunternehmen.

Nach schleppendem Anlauf in den ersten Jahren könnte die Ansiedlung von Unternehmen am Jade-Weser-Port damit langsam Fahrt aufnehmen. Erst Mitte Mai hatte VW sein neues Verpackungszentrum in Wilhelmshaven in Betrieb genommen.