Wilhelmshaven /Nordenham /Wildeshausen Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie intensiviert die Gewerkschaft IG Metall ihre Streikaktionen. „Die ganztägigen Warnstreiks haben heute einen glänzenden Start hingelegt, die Stimmung ist hervorragend“, sagte am Mittwoch Niedersachsen-Bezirksleiter Thorsten Gröger und betonte mit Blick auf diesen Donnerstag: „Morgen legen wir noch eine deutliche Schippe drauf.“

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall reagierte mit einer Klage gegen die Streikaktionen der IG Metall. Die Klage sei ein Signal, „dass wir uns nicht alles bieten lassen“, sagte der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, Volker Schmidt, am Mittwoch. Der Verband sehe sich wegen der „gezielten Eskalation“ der Gewerkschaft angesichts der 24-Stunden-Streiks in der Fläche sowie der Forderung nach einem „aus unserer Sicht rechtswidrigen Teillohnausgleich für eine kleine Gruppe der Teilzeitbeschäftigten“ zu diesem Schritt gezwungen.

Die ganztägigen Warnstreiks im Norden sollen bis Freitag dauern. Mit ihnen eskaliert die IG Metall die Tarifauseinandersetzung auf eine neue Stufe. Umstritten sind vor allem die geforderten Arbeitszeitregelungen.

Auch die für den Nordwesten zuständige IG Metall Küste hatte am Mittwoch ganztägige Warnstreiks organisiert. Start war nachts bei Gestra in Bremen. Später folgten u.a. Manitowoc in Wilhelmshaven mit Bezirksleiter Meinhard Geiken sowie August Brötje in Rastede. Aktionen gab es noch an weiteren Standorten – darunter bei Altlas Weyhausen in Wildeshausen und Premium Aerotec in Nordenham.

Laut Martin Schindler (Streikleiter in der Wesermarsch) werden auch schon „Urabstimmungen für einen unbefristeten Erzwingungsstreik vorbereitet“.