Wilhelmshaven /Schortens Von Beginn an hatte der Logistik-Unternehmer Horst Bartels mit seinem Unternehmen Nordfrost auf den Jade-Weser-Port gesetzt – und seit 2012 kräftig in der dortigen Logistikzone investiert. Jetzt nimmt direkt am Containerhafen erneut einen Riesenbetrag in die Hand: 66 Millionen Euro zur Erweiterung des „Nordfrost Seehafen-Terminals“, wie Bartels ankündigte.

Die Baugenehmigungen seien erteilt. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Und darum geht es: „Am bestehenden Tiefkühlhaus wird ein vollautomatisches Tiefkühl-Hochregallager mit angeschlossenen Hygienebereichen für Verarbeitungslinien angebaut“, erläuterte Nordfrost (450 Millionen Euro Umsatz/2800 Beschäftigte) „Außerdem entsteht eine Schwerlasthalle für Projektverladungen als separater Bau mit Bahnanschluss, in dem auch die seemäßige Verpackung von Maschinenteilen und Komponenten angesiedelt werden wird.“

Schon bisher hatten sich die Investitionen der Nordfrost-Gruppe in der Logistikzone des Jade-Weser-Port auf 104 Millionen Euro summiert. Mit rund 350 Beschäftigten am Hafen ist Nordfrost auch zum Job-Motor geworden.

Und die Story geht weiter. Nach der Abschluss der nun anlaufenden Arbeiten stehen von den 33 Hektar Nordfrost-Gelände noch immer elf Hektar zur weiteren Bebauung zu Verfügung, wie es am Freitag in der Firmenzentrale in Schortens (Kreis Friesland) hieß. Stillstand wird es nicht geben: „An der Planung für weitere Projekte am Terminal wird bereits intensiv gearbeitet.“

Zurzeit befinden sich in den rund 18 Meter hohen Lagerhallen (105 000 Palettenplätze) von Nordfrost am Jade-Weser-Port zu je einem Drittel: Tiefkühlwaren, Frische-Erzeugnisse und Trockenprodukte wie Möbel, Haushaltswaren und Spielsachen. Und auch auf den Außenflächen wurden Dienstleistungen etabliert: ein „stetig wachsendes Containerdepot“, wie Bartels erläuterte, einschließlich Reparatur und Waschen der Metall-Boxen.

Träger des boomenden Nordfrost-Geschäftes am Containerhafen sind nach Firmenangaben „mehr als 100 namhafte Kunden“. Alle drei Lagerbereiche (Tiefkühl, Frische, Trocken) seien „weitestgehend ausgelastet, ebenso der der personalintensive Verarbeitungsbereich“.

Bartels sieht am Jade-Weser-Port eine „explosionsartige Entwicklung“ und „enorme Potenziale. Er forderte einen Ausbau der Kapazitäten dort.