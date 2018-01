Wilhelmshaven Die Entscheidung ist gefallen: Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen siedelt am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven ein neues Verpackungszentrum für Autoteile an. Das teilte VW am Dienstag mit. Ab 2019 sollen dort Autoteile von Audi, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge verpackt und für den Transport nach 15 Übersee-Länder – darunter Mexiko, China und die USA – vorbereitet werden.

Damit reagiere Volkswagen auf die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen in Übersee, hieß es. „Die Entscheidung für den Standort Wilhelmshaven ist von strategischer Bedeutung für den Volkswagen-Konzern. Der Jade-Weser-Port ist der einzige Tiefseehafen Deutschlands. Mit dem dortigen Verpackungsstandort schaffen wir die direkte Anbindung an einen Hafen, über den der Transport unserer Teile mit den größten Schiffen der Welt möglich ist“, sagte Thomas Zernechel, Leiter Volkswagen Konzernlogistik.

Das Verpackungszentrum soll auf einem 100.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen und vier Hallen mit einer Gesamtfläche von mehr als 40.000 Quadratmetern umfassen. Etwa 7000 Fahrzeugteile der Marken Audi, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge sollen künftig nach Wilhelmshaven geliefert und jede Woche in 250 Container verpackt werden, teilte VW mit. Das entspricht mehr als 12.000 Containern pro Jahr. Den Bau des Verpackungszentrums soll der private Investor Panattoni übernehmen, Baustart soll noch in diesem Jahr sein. Der Verpackungsbetrieb soll im zweiten Quartal 2019 starten und werde von einem Logistik-Dienstleister übernommen, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Zum Investitionsvolumen wurden keine Angaben gemacht.