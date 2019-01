Ware für Tedi via Jade-Port

Wilhelmshaven Großer Tag für den Jade-Weser-Port und den Logistiker Eurogate: An diesem Dienstag könnten die ersten Container mit Importware für den Discounter Tedi an Bord der „OOCL Germany“ in Wilhelmshaven eintreffen. „Das Unternehmen plant, künftig rund 50 Standardcontainer (TEU) pro Woche über Wilhelmshaven umschlagen zu lassen“, hieß es in einer Mitteilung.

Das Container Terminal (CTW) von Eurogate sei für Tedi und dessen Logistikpartner eine willkommene Ergänzung. Das CTW sei Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, tideunabhängig, mit Lagerfläche und Verkehrsanbindung – auch direkt per Bahn zum Containerterminal Dortmund. Tedi hat rund 2000 Filialen. Ziel für die nächsten Jahre seien 5000.