Wilhelmshaven Im Tarifkonflikt beim Kraftwerksbetreiber Uniper haben die Gewerkschaften den Druck erhöht. Warnstreiks am Mittwoch führten dazu, dass bundesweit mehrere Kraftwerke nicht am Netz waren. So ruhte nach Angaben der Gewerkschaft „Verdi“ in den Kohlekraftwerken in Wilhelmshaven und im hessischen Großkrotzenburg die Arbeit ganztägig – nur Notbesetzungen mit wenigen Leuten waren aktiv. Auch im Kraftwerk im ostwestfälischen Petershagen wurde kein Strom erzeugt.