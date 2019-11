Wechsel an Spitze des AWV Jade

Wilhelmshaven Wechsel an der Spitze des Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbands (AWV) Jade: Kurz bevor der bisherige Hauptgeschäftsführer Jasper Strauß zum Jahreswechsel die Interessenvertretung der Wirtschaft in Wilhelmshaven, Friesland und Wittmund verlässt, hat sein Nachfolger Lars Tornow jetzt das Ruder übernommen, wie der AWV Jade am Donnerstag mitteilte.

Tornow war lange Jahre als Personalleiter beim bundesweit agierenden Klinikunternehmen Paracelsus Kliniken tätig. Der 49 Jahre alte Jurist war bislang in Osnabrück ansässig, hat aber nach Angaben des AWV Jade schon seit einiger Zeit einen Zweitwohnsitz in Wilhelmshaven.

Der bisherige Hauptgeschäftsführer Strauß übernimmt ab 1. Januar 2020 das Familienunternehmen in der Region Hannover. Dem AWV Jade gehören nach Verbandsangaben aktuell rund 400 Mitgliedsunternehmen mit rund 45 000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Mitarbeitern an.