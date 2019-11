Wilhelmshaven /Wittmund /Schortens Der Nato-Flugplatz in Wittmund wird in den nächsten Jahren komplett umgebaut und mit einem erheblichen finanziellen Aufwand für den Eurofighter hergerichtet. Das Staatliche Baumanagement Ems-Weser (Wilhelmshaven) rechnet nach den Worten des Leiters Klaus Wieting mit 380 Millionen Euro allein für Wittmund. „Es wird ein komplett neuer Flugplatz“, sagte Wieting während einer Informationsveranstaltung für Baufirmen und Planungsbüros in Wilhelmshaven. Allein die Instandsetzungshalle für den Eurofighter wird 55 Millionen Euro kosten.

Wittmund erhält Instandsetzungs- und Lärmschutzhallen, ferner 14 sogenannte Shelter (Schutzunterstände) für Flugzeuge, einen neuen Tower sowie Unterkunftsgebäude. Hintergrund ist die Stationierung von insgesamt 36 Eurofighter, davon zwei für ständige Einsatzbereitschaft (Alarm-Rotte). Komplett erneuert wird die Start- und Landebahn.

Große Investitionen auch für Wilhelmshaven. Dort werden bis 2025 für geschätzt 435 Millionen Euro der Marinestützpunkt erweitert und im Marinearsenal Gebäude und Infrastruktur erneuert. Darin sind auch die Kosten für ein Trockendock von 220 Metern Länge für 120 Millionen Euro enthalten, sagte Fregattenkapitän Ronald Gäbler, Teamleiter im Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover.

Der Marinestützpunkt wird erweitert, dort werden Hallen und Unterkunftsgebäude errichtet. „Die Zeit der Acht-Mann-Stuben ist vorbei. Es gibt jetzt Einzelappartements mit eigenem Bad“, sagte Behördenleiter Wieting zu Änderungen, die mit dem Wechsel von der Wehrpflicht-Armee zur Berufsarmee einhergehen. Im Marinearsenal, wo die militärischen Anlagen auf Schiffen instandgesetzt werden, sollen neue Hallen am Bauhafen gebaut werden, auch soll die Verkehrsinfrastruktur erneuert werden.

Weitere Investitionen in Höhe von 45 Millionen Euro plant die Bundeswehr für die Objektschützer der Luftwaffe in Upjever (Stadt Schortens, früher Fliegerhorst), wo bis zum Jahr 2025 zwei neue Sporthallen gebaut und weitere Gebäude saniert werden. In Aurich-Brockzetel soll ein neuer, 30 Meter hoher Radarturm für neun Millionen Euro entstehen.