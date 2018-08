Wind-Satellit von Airbus bereit zum Start

Am europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana laufen die letzten Vorbereitungen für den Start von „Aeolus“, einem Windsatelliten der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Der vom Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus gebaute, 1,4 Tonnen schwere Satellit wurde jetzt in die Spitze der Vega-Trägerrakete eingebaut. Der Start soll am 21. August erfolgen. Wie Airbus am Donnerstag mitteilte, werde „Aeolus“ als erster Satellit täglich globale Windprofile in Nahezu-Echtzeit bereitstellen. Dies erlaube es Meteorologen, die Genauigkeit von Wettervorhersagen weiter zu verbessern.BILD: