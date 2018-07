Bauern fordern höhere Preise wegen Hitze

Wie hier in Algermissen (Kreis Hildesheim) läuft die Ernte in Niedersachsen auf Hochtouren. Aufgrund der Trockenheit befürchten viele Bauern deutlich schlechtere Erträge als in den Vorjahren. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) fordert wegen der Hitze und Dürre höhere Preise für Agrarprodukte und einen Agrargipfel mit Ernährungsbranche und Handel. „Eine existenzbedrohliche Krise kann nur gemildert werden durch eine schnelle und faire Anhebung der Erzeugerpreise“, sagten Ottmar Ilchmann, Bauer aus Ostfriesland und niedersächsischer AbL-Vorsitzender, und Martin Schulz, Bauer aus dem Wendland, am Dienstag. Alle Akteure sollten gemeinsam rasche, unbürokratische Hilfsmaßnahmen auch jenseits finanzieller Unterstützung diskutieren und beschließen. Die Partner der Landwirtschaft wie Molkereien und Schlachthöfe, aber auch die Bauern müssten Verantwortung übernehmen, forderte der ökologisch orientierte Verband.dpa-BILD: