Wittmund /Esens Bewegung am regionalen Busmarkt: Das Wittmunder Unternehmen Janssen Reisen verkauft zum 1. Januar 2020 den Bereich des öffentlichen Nahverkehrs (Linienverkehr) an die Firma Edzards Reisen (Esens). Janssen Reisen ist nach eigenen Angaben im Linienverkehr in den Landkreisen Wittmund, Aurich und Friesland unterwegs.

„Wir wollen uns künftig auf den hochwertigen Reiseverkehr konzentrieren und diesen Bereich weiter ausbauen“, sagte Geschäftsführer Andreas Janssen am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Bislang habe der öffentliche Nahverkehr etwa die Hälfte des Geschäfts bei Janssen Reisen ausgemacht.

Edzards Reisen wiederum werde sich der Weiterentwicklung der Linienverkehre widmen, heißt es in einer Mitteilung. Durch die Übernahme der verschiedenen Linien würden sich „viele Synergieeffekte“ ergeben. Dies werde mittelfristig auch zu „Optimierungen im Fahrplanangebot“ führen.

Wie Andreas Janssen erläuterte, werden die Standorte in Friedeburg und Aurich sowie alle Mitarbeiter und Fahrzeuge von Edzards Reisen übernommen. Es gehe um etwa 45 Fahrzeuge. Eine konkrete Zahl zu den betroffenen Mitarbeitern nannte er nicht.

Über den Kaufpreis wurde nach Angaben der beiden Unternehmen Stillschweigen vereinbart.