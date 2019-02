Wohnungspolitik, Bergsteigen und Grünkohl

Der Austausch zu wohnungspolitischen Themen stand am Donnerstag im Mittelpunkt des sechsten LBS-Dialogs der Bausparkasse LBS Nord in der Ahrenshof-Scheune in Bad Zwischenahn. Dr. Rüdiger Kamp (r.), Vorstandsvorsitzender der LBS Nord, betonte vor 70 Vorständen von Sparkassen, Landesbanken und Öffentlichen Versicherern, dass es angesichts der angespannten Wohnungsmärkte wichtig sei, die Wohnungspolitik wieder eine zentrale Rolle spielen zu lassen. Das 2018 eingeführte Baukindergeld sei ein richtiger Schritt. Niedersachsens Sparkassenpräsident Thomas Mang (l.) erklärte, dass Bausparen weiter sehr gefragt sei. Gastrednerin war Helga Hengge (Mitte), Extrembergsteigerin und Motivationstrainerin.

BILD: