Absatz bei Volkswagen bricht ein

Wolfsburg Die Corona-Krise hat die Verkäufe der Volkswagen-Kernmarke auch im April deutlich gedrückt – auf dem Heimatmarkt um gut zwei Drittel. „Gegenüber dem Vorjahr haben wir 67 Prozent Volumen in Deutschland verloren“, sagte Vertriebschef Jürgen Stackmann am Montag. Damit sei man noch „in einer fast exklusiv guten Lage“ – in manchen anderen Ländern sei das Minus erheblich größer gewesen. In Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien habe es nahezu gar keine Verkäufe mehr gegeben, dort habe man 99 Prozent des Absatzes eingebüßt.

Stackmann sprach im Rückblick auf den vergangenen Monat von einem „Totalausfall“ der Nachfrage durch die Pandemie-Folgen. „So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Und die Corona-Pandemie ist längst nicht das einzige, das die Autobranche derzeit bewegt. Wie sie den Umbruch meistern möchte, lesen Sie auf