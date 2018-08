Anonymer Spender stiftet 10 000 Euro

Wolfsburg Erneut hat ein anonymer Wohltäter in Wolfsburg eine große Geldsumme für eine gemeinnützige Einrichtung gespendet. Die Malteser hätten 10 000 Euro erhalten, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Das Geld war einem Bericht der „Wolfsburger Nachrichten“ zufolge in der Redaktion abgegeben worden. Der unerwartete Geldsegen werde für das Projekt „Herzenswunsch Krankenwagen“ verwendet, sagte der Malteser-Sprecher. Mit dem Fahrzeug solle es sterbenskranken Menschen ermöglicht werden, noch einmal eine Fahrt zu einem Ziel ihrer Wahl zu unternehmen.