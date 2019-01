Wolfsburg Ein schwacher Jahresschluss hat dem Autobauer VW fast einen neuen Rekord bei den Verkäufen vermasselt. Vor allem wegen des Einbruchs auf dem chinesischen Markt konnte die Kernmarke VW Pkw 2018 lediglich ein weltweites Auslieferungsplus von 0,2 Prozent auf 6,24 Millionen Autos vorweisen. Im Dezember setzte es nämlich einen empfindlichen Rückgang von neun Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Auch bei den VW-Konzerntöchtern Audi und Porsche verlief das Jahr nicht reibungslos.

In China, das bei der Marke VW für rund die Hälfte aller verkauften Autos steht, wurde das Unternehmen im Dezember gut 15 Prozent weniger Wagen los. Auch auf Jahressicht stand hier ein Rückgang der Verkäufe, in den vergangenen Jahren war es in dem Land nur nach oben gegangen. „Das Jahr 2018 war gerade in der zweiten Hälfte von erheblichen Unsicherheiten in einigen Regionen geprägt“, sagte Markenvertriebschef Jürgen Stackmann.

Der größte Einzelmarkt China hatte unter anderem wegen der Zollstreitigkeiten mit den USA seit Mitte des vergangenen Jahres den Rückwärtsgang eingelegt.