Online-Plattform für Dieselkunden freigeschaltet

Wolfsburg /Berlin Die mehreren Hunderttausend Teilnehmer der Diesel-Musterklage bekommen im Fall berechtigter Ansprüche nun erste Vergleichsangebote vom Volkswagen-Konzern. Das Unternehmen setzte dazu eine Internet-Plattform auf, die am Freitag aktiviert wurde. Die Verbraucher können bis zum 20. April entscheiden, ob sie ein individuelles Angebot annehmen oder in Einzelklagen vor Gerichten weiter für mehr Geld streiten wollen. In den ersten Stunden hätten „mehrere Tausend Personen den Vergleichsprozess vollständig abgeschlossen“, hieß es – etwa 23 000 seien bis zum Mittag registriert worden.