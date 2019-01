VW gründet Ökostrom-Anbieter

Wolfsburg /Berlin Der Autobauer Volkswagen hat zur Unterstützung seiner Elektrooffensive einen Stromanbieter gegründet. Die Elli genannte Marke soll unter anderem VW-Fahrer, aber auch Unternehmen und Privatkunden Ökostrom anbieten, teilte der Konzern am Dienstag in Wolfsburg mit. Teil des Angebots sollen unter anderem Stromtarife, Ladeboxen für die Garage und Ladesäulen etwa auf Supermarktparkplätzen sein. „Unsere Mission ist es, der E-Mobilität den Weg von der Nische in den Mainstream zu bahnen“, sagte der designierte Chef der Stromtochter, Thorsten Nicklaß.