Dieselvergleich: VW überweist 750 Millionen

Wolfsburg Die Entschädigungszahlungen an Volkswagen-Kunden im Dieselvergleich stehen kurz vor dem Abschluss. In rund 240 000 Fällen seien insgesamt mehr als 750 Millionen Euro überwiesen worden, teilte der Konzern am Dienstag mit.

Das zugehörige Online-Portal ist noch eine knappe Woche lang in Betrieb, es soll am 6. Juli geschlossen werden. Danach können Kunden nur noch per Post Unterlagen einreichen, etwa Rechnungen von Anwälten. Bei weiteren Verfahren, die vor Gericht anhängig sind, will der Konzern nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs zugunsten der Verbraucher auf die Kläger zugehen.

Volkswagen erklärte, der Vergleich zum Musterverfahren sei inzwischen „im Wesentlichen abgewickelt“. Einige Tausend Ansprüche würden derzeit noch geprüft oder seien in der Umsetzung – mit einer größeren Veränderung der Zahlen rechne man bis zur kommenden Woche nicht mehr.

