E-Auto ID.3 von VW im Sommer

Wolfsburg VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sieht den Start des neuen Elektroautos ID.3 im Sommer trotz der Verzögerungen beim Software-System nicht in Gefahr. „Wir sind uns sicher, dass wir das über den Fahrplan im Sommer hinbekommen“, sagte Stackmann in Wolfsburg. Dort informiert Volkswagen derzeit Händler und Importeure aus aller Welt über die wichtigsten Projekte 2020. Dazu gehört auch der Golf 8.

Der ID.3 sei ein Vorhaben mit einer Komplexität, „die wir so als Organisation nicht kannten“, meinte Stackmann. VW hatte im Dezember erklärt, man benötige etwas mehr Zeit für die Software-Ausstattung des vollelektrischen Modells. Die Produktionsziele seien aber nicht gefährdet. In Zwickau sollen 2020 rund 100 000 Fahrzeuge auf der Basis des neuen Modularen Elektrobaukastens (MEB) gefertigt werden, hieß es am Mittwoch.

Beim Golf 8 hatte Volkswagen anfangs nicht alle Ausstattungsvarianten anbieten können.