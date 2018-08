Wolfsburg Volkswagen-Konzernchef-Chef Herbert Diess sieht in der enormen Marktmacht asiatischer Anbieter bei Batteriezellen für E-Autos eine schwere Belastung für die deutschen Autobauer. Es sei aber noch nicht zu spät, in die Batteriefertigung einzusteigen, sagte der Manager dem „Handelsblatt“. „Ich finde es erschreckend, dass wir in diese große Abhängigkeit geraten sind.“

Bis 2025 geht er von einem potenziellen Umsatz von bis zu 60 Milliarden Euro mit Auto-Akkus aus. „Eine noch größere Herausforderung ist es, das Auto nahtlos mit dem Internet zu verbinden.“

Mit dem Elektroantrieb gebe es für die Hersteller weniger Unterscheidungsmöglichkeiten, erklärte Diess. „Eine Differenzierungsmöglichkeit bietet vor allem die Intelligenz des Autos.“ Software im Auto spiele die entscheidende Rolle: „Doch wenn wir ganz ehrlich sind: Das ist bisher nicht die Domäne der deutschen Autohersteller, das können Konzerne wie Google und Amazon noch deutlich besser.“