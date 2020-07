Autoindustrie: VW-Konzern schreibt Milliardenverlust

Wolfsburg /Emden Der Volkswagen-Konzern muss in der Corona-Krise schwere Einbrüche verkraften. Im zweiten Quartal machten sich die geschlossenen Autohäuser in vielen Ländern und die stillgelegte Produktion so deutlich bemerkbar, dass der weltgrößte Autobauer wie erwartet einen Milliardenverlust einfuhr. Der Dividendenvorschlag für die Aktionäre wird wieder auf das Niveau vom vergangenen Jahr gekürzt, um die Kasse zu schonen.

Die im Dax notierte Vorzugsaktie rauschte am Donnerstag deutlich ab. „Das erste Halbjahr 2020 war durch die Covid-19-Pandemie eines der herausforderndsten in unserer Unternehmensgeschichte“, sagte Finanzvorstand Frank Witter in Wolfsburg. Volkswagen hatte die Produktion seit Mitte März über Wochen stillgelegt, weil in den Autohäusern sowieso keine Autos verkauft werden konnten.

Abrufe bei den Zulieferern wurden auf Eis gelegt, damit die Lager nicht überquollen. Zehntausende Mitarbeiter wurden in Deutschland in Kurzarbeit geschickt, ähnliche Maßnahmen ergriff der Konzern mit seinen Tochtermarken in anderen Ländern.

Etwas besseres Quartal

Zwar war das zweite Quartal Witter zufolge letztlich etwas besser gelaufen als befürchtet, auch weil die ergriffenen Maßnahmen bei den Kosten und bei der Finanzlage ihre Wirkung zeigten. Die Zahlen, die er präsentieren musste, sprachen dennoch eine deutliche Sprache.

Zwischen April und Juni fuhr VW einen auf die Aktionäre entfallenden Nettoverlust von 1,6 Milliarden Euro ein, nachdem der Konzern hier im Vorjahreszeitraum noch knapp vier Milliarden Gewinn gemacht hatte. Weil die Bänder vor allem im April stillstanden und in Europa sowie Amerika lange kaum Autos abgesetzt werden konnten, sackte der Umsatz im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 41,1 Milliarden Euro ab. Die Auslieferungen an Kunden waren konzernweit um fast ein Drittel auf 1,89 Millionen Fahrzeuge gesunken.

Diesel-Affäre kostet

Obendrauf kamen Sondereinflüsse aus der Dieselaffäre in Höhe von 687 Millionen Euro – damit wächst die Rechnung für den im Jahr 2015 aufgeflogenen Abgasbetrug auf rund 32 Milliarden Euro.

Unterdessen ist die Produktion im Emder Volkswagen-Werk nach dem coronabedingten Shutdown wieder auf 800 Fahrzeuge am Tag angestiegen und die Milliarden-Investition in die Elektromobilität werde unverdrossen vorangetrieben, hieß es.