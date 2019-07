Wolfsburg /Emden Der Volkswagen-Konzern hat trotz der Krisenstimmung in der Autobranche im zweiten Quartal ein überraschend gutes Ergebnis eingefahren. Die Sportwagentochter Porsche und auch die Kernmarke VW – mit dem Passat-Werk in Emden – haben ihre Ergebnisse gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Der Konzern profitiert zudem davon, dass der Anteil profitabler SUV-Modelle am Absatz größer wird und mehr Modelle auf der gleichen Plattform – und somit kostengünstiger – gebaut werden.

„Der Volkswagen-Konzern hat sich im ersten Halbjahr in einem sich insgesamt abschwächenden Gesamtmarkt sehr gut geschlagen“, sagte VW-Finanzvorstand Frank Witter am Donnerstag in Wolfsburg. Beim Ausblick blieben er und Konzernchef Herbert Diess allerdings vorsichtig. Obwohl nach einem halben Jahr die um Sondereinflüsse bereinigte Umsatzrendite des operativen Ergebnisses bei acht Prozent liegt, bleibt das Jahresziel beim Korridor von 6,5 bis 7,5 Prozent.

Der Quartalsumsatz stieg trotz weniger Auslieferungen um 6,6 Prozent auf 65,2 Milliarden Euro. Von April bis Juni hatte Volkswagen mit seinen zwölf Fahrzeugmarken 2,76 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, 2,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel um 8,1 Prozent auf 5,13 Milliarden Euro, Experten hatten aber mit noch weniger gerechnet. Unter dem Strich stieg der VW-Gewinn sogar um fast ein Viertel auf 4,1 Milliarden Euro. Vor einem Jahr hatte die Dieselaffäre mit 1,6 Milliarden Euro Sonderkosten belastet.