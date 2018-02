Wolfsburg /Emden /Bremen /Varel Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat im Streit um den VW-Haustarif die Arbeitgeberseite vor einer deutlichen Ausweitung der Warnstreiks gewarnt. „Zur Not werden wir den halben Konzern zum Stillstand bringen“, sagte er am Donnerstag in Wolfsburg.

Das Volkswagen-Angebot im Tarifkonflikt sei nicht einmal im Ansatz verhandelbar. Insgesamt legten nach Angaben der IG Metall rund 50 000 VW-Beschäftigte der sechs westdeutschen Standorte, darunter etwa 8500 im Emder Werk, vorübergehend die Arbeit nieder.

Derweil hat die IG Metall Küste ihre ganztägigen Warnstreiks im Norden am Donnerstag fortgesetzt und in sechs Betrieben mit 16 000 Beschäftigten die Produktion lahmgelegt. Allein bei Daimler in Bremen legten 12 000 Beschäftigte für einen Tag die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. „Die ganztägigen Warnstreiks laufen hervorragend“, sagte Bezirksleiter Meinhard Geiken.

An diesem Freitag, dem dritten und letzten Tag der 24-Stunden-Warnstreiks, stehen neben der Papenburger Meyer Werft Produktionsstätten des Flugzeugbauers Airbus und seines Zulieferers Premium Aerotec in Varel und Nordenham im Mittelpunkt der Warnstreiks. Insgesamt seien an der Küste 30 000 Beschäftigte aus 14 Betrieben zum Warnstreik aufgerufen.