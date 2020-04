Coronavirus: VW kassiert Prognosen

Wolfsburg /Emden Volkswagen muss wegen der Coronavirus-Pandemie deutliche Einbußen hinnehmen. Man traut sich derzeit keine Jahresprognose mehr zu. Weil der Autohandel und die Produktion auch in Europa und Nordamerika seit mehreren Wochen brachliegen, kamen zudem Umsatz und Ergebnis deutlich unter Druck, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Im ersten Quartal ging der Umsatz nach vorläufigen Zahlen von 60 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 55 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis sackte auf rund 900 Millionen Euro ab. Vor einem Jahr hatte es noch bei 3,9 Milliarden Euro gelegen. Turbulenzen auf den Rohstoff- und Kapitalmärkten sorgten u.a. wegen negativer Währungseinflüsse für Belastungen von 1,3 Mrd. Euro.

„Es ist im Moment nicht absehbar, wann eine neue Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr möglich ist“, hieß es vom Konzern nun. Die durch die Pandemie hervorgerufenen Auswirkungen auf die Kundennachfrage, Lieferketten und die Produktion seien aktuell nicht verlässlich einschätzbar.

Ende Februar hatte VW einen Umsatzanstieg von bis zu 4 Prozent für dieses Jahr in Aussicht gestellt, vom Umsatz sollten zwischen 6,5 Prozent und 7,5 Prozent operatives Ergebnis hängen bleiben. Im ersten Quartal waren es aber nur 1,6 Prozent.

Der Konzern habe bereits zahlreiche Gegenmaßnahmen ergriffen, um die Kosten zu senken. Daneben habe die Sicherung der Liquidität höchste Priorität, die im Automobilbereich zuletzt bei 17,8 Milliarden Euro lag. Ende 2019 waren es noch 21,3 Milliarden Euro.

Derzeit will der Konzern auch in Europa und Nordamerika die Produktion mit besseren Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter wieder stufenweise hochfahren. Noch im April sollen die Werke in Zwickau, Wolfsburg, Emden und Hannover wieder anfahren. VW setzt dabei darauf, dass sich die Verhältnisse ähnlich schnell normalisieren könnten wie in China.

„Die Entwicklung in China zeigt, dass eine Rückkehr zur Normalität und eine wirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf möglich“ erscheinen, hieß es vom Konzern. Derzeit produziere VW mit seinen Gemeinschaftsunternehmen im Land bereits wieder 70 bis 80 Prozent der Autos, die vor der Krise gefertigt wurden, sagte VW-China-Chef Stephan Wöllenstein der „Wirtschaftswoche“.