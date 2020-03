Volkswagen vor Kurzarbeit

Wolfsburg /Emden Bei Volkswagen sollen wegen der Lieferprobleme und Absatzschwäche in der Corona-Krise rund 80 000 Beschäftigte in Deutschland in Kurzarbeit gehen, zunächst bi 3. April. Dies verlautete am Dienstag aus Konzernkreisen. Das Unternehmen hatte u.a. deutsche Werke vorübergehend geschlossen. Als Grund für die beantragte Kurzarbeit hatten die Wolfsburger die Arbeitsausfälle in der Produktion sowie in den angrenzenden Bereichen genannt.