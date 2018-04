Wolfsburg /Hannover Überraschender Führungswechsel an der VW-Spitze: Der bisherige Markenchef Herbert Diess (59) soll Konzernchef Matthias Müller (64) ablösen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag aus Kreisen des Aufsichtsrats und des Unternehmens. Insidern zufolge ist der Schritt im Rahmen eines größeren Konzernumbaus zu sehen. VW selbst hatte kurz zuvor in einer Mitteilung an die Finanzwelt angekündigt, man prüfe „eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur“. Dies schließe Änderungen bei den Verantwortlichkeiten ein, jedoch womöglich auch „eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden“.

Während Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) „jede Kommentierung“ ablehnen, äußert sich Ex-Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) eindeutig: „Es wird jetzt ein überfälliger Schritt vollzogen“, sagte er gegenüber der NWZ.