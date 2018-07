Wolfsburg BMW-Einkaufschef Markus Duesmann wechselt in den Konzernvorstand von Volkswagen – und könnte bald neuer Audi-Chef werden. Eine Vereinbarung zum Eintritt in den VW-Vorstand sei bereits unterzeichnet worden, teilte der weltgrößte Autokonzern am Dienstag in Wolfsburg mit.

„Die Position des Audi-Chefs ist nur eine von mehreren Möglichkeiten“, erfuhr die Deutsche Presseagentur aus informierten Kreisen. Denkbar sei aber auch, dass Duesmann ein Technikressort oder das China-Geschäft – den wichtigsten Einzelmarkt des Konzerns – leiten werde.

BMW-Chef Harald Krüger hatte am Montagabend vor leitenden Mitarbeitern in München mitgeteilt, dass Duesmann­ das Unternehmen „aus persönlichen Gründen“ verlässt und seinen noch gut ein Jahr laufenden Vertrag ruhen lässt. VW teilte mit, Duesmann werde „seine Tätigkeit aufnehmen, sobald er hierfür zur Verfügung steht“. Die genaue Aufgabe sei allerdings bisher offen.

Audi-Chef Rupert Stadler, der auch Mitglied des VW-Konzernvorstands ist, sitzt im Zusammenhang mit dem Dieselskandal seit einem Monat in Untersuchungshaft. Er ist beurlaubt, bis die Vorwürfe geklärt sind. Seither führt Audi-Vertriebsvorstand Bram Schot die VW-Tochter kommissarisch.